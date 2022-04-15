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РФ розпочала в Україні серію терактів і офіційно погрожує обстрілами Києва, — Центр при РНБО

Міноборони РФ пригрозило нарощуванням кількості ракетних ударів по Києву

Про це повідомив Центр при РНБО.

«Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: ворог розпочав серію терактів та вже офіційно загрожує обстрілами Києву!» — ідеться в заяві.

Сьогодні, 15 березня надійшли перехоплена СБУ розмова окупанта про те, що росіяни самі обстріляли Клімове Брянської області, звинувативши в цьому Україну. У Центрі протидії дезінформації зауважили, що через втрату крейсера «Москва» росіяни вирішили помститися українцям.

«Тому 15.04 міністерство оборони рф офіційно заявило, що  нарощуватимуть кількість ракетних ударів по Києву у відповідь на обстріли з боку України», — наголосили в ЦПД.

У Центрі при РНБО закликали киян використовувати укриття в разі повітряної тривоги, адже протягом кількох наступних днів існує суттєва небезпека ракетних ударів.

15 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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