Польща запровадила ембарго на російське вугілля

Польща ввела ембарго на російське вугілля. Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі Анджеєм Дудою, передбачає можливість заморожувати активи суб’єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.

Про це вранці 15 квітня повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він наголосив, що Польща та країни Балтії є локомотивом та прикладом для інших країн ЄС у швидкості ухвалення необхідних рішень по протистоянню Росії на економічному фронті.

За словами Єрмака, відмова від купівлі російського газу країнами Балтії і заява про майбутнє скасування закупівель нафти і газу Польщею з чіткими термінами – це ті рішення, які Україна очікує від Заходу.

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«Але, вкотре додам, що найбільш важлива швидкість. Всі мають діяти якомога швидше. Бо за кожен день, який витрачається на ухвалення рішень, українці платять надто високу ціну – життям наших громадян», – наголосив голова Офісу президента.