Окупанти повторно атакували прикордонників на Чернігівщині, зафіксували 12 мінометних пострілів

У Чернігівській області російські військові зі своєї території повторно обстріляли позиції українських прикордонників
Про це повідомляє ДПСУ.
«Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині! 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообіді сьогодні», – йдеться у повідомленні.
Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Наразі дані уточнюються.
- Вранці 15 квітня російські війська вже обстрілювали позиції прикордонників на Чернігівщині. Обійшлося без постраждалих в рядах прикордонників.
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