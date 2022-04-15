Окупанти повторно атакували прикордонників на Чернігівщині, зафіксували 12 мінометних пострілів

Про це повідомляє ДПСУ.

«Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині! 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообіді сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Наразі дані уточнюються.