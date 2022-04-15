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Окупанти повторно атакували прикордонників на Чернігівщині, зафіксували 12 мінометних пострілів

У Чернігівській області російські військові зі своєї території повторно обстріляли позиції українських прикордонників

Про це повідомляє ДПСУ.

«Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині! 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообіді сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Наразі дані уточнюються.

  • Вранці 15 квітня російські війська вже обстрілювали позиції прикордонників на Чернігівщині. Обійшлося без постраждалих в рядах прикордонників.
15 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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