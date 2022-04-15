На Одещині ЗСУ знищили російський безпілотник

На Одещині в ніч на 15 березня лунали сигнали повітряної тривоги, але 28-ма ОМБр імені Лицарів Зимового збила російський БПЛА «Орлан-10»

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він зауважив, що вночі була повітряна тривога, та нагадав, що під час війни немає навчальних сирен, тому необхідно виконати весь необхідний у таких випадках алгоритм дій.

«І ще хочу поздоровити воїнів 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового походу. Вони збили чергову птаху — «Орлан-10″ — безпілотника РФ», — наголосив Сергій Братчук.

Речник Одеської ОВА закликав громадян бути пильними, адже не виключають роботу диверсійних груп. Сергій Братчук попросив повідомляти подібну інормацію.

Він зазначив, що окупанти будуть активізовувати повітряну розвідку, тому що високий ризик ракетних ударів залишається.

«Але ми переможемо», — запевнив Сергій Братчук.