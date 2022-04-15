Массовые столкновения произошли в Иерусалиме

Не менее 300 палестинцев задержаны, 150 пострадали во время столкновений в Иерусалиме на Храмовой горе, которую считают священной как евреи, так и мусульмане.

Ранения получили трое израильских полицейских. Столкновения продолжались шесть часов.

Массовые беспорядки вспыхнули в пятницу утром, 15 апреля, во время утренней молитвы на Храмовой горе по случаю второй пятницы священного для мусульман месяца Рамадан.

Как сообщают израильские СМИ, сотни молодых людей арабского происхождения под флагами Палестинской автономии и радикальной группировки ХАМАС прошли маршем по Старому городу Иерусалима. Затем они начали кидать камни и фаеры в иудеев, находящихся у Стены плача.

Полиция Израиля пыталась вытеснить участников беспорядков с Храмовой горы, но они забаррикадировались в мечети Аль-Акса.

Там были обнаружены камни и арматура. Полицейские применили резиновые пули, шумовые бомбы и слезоточивый газ. В итоге порядок на Храмовой горе был восстановлен.

ХАМАС и другие радикальные группировки осудили действия полицейских.

В связи наступающим 15 апреля еврейским праздником Песах спецслужбы Израиля приведены в повышенную готовность.