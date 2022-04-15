Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликає владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.

Про це повідомляє УП.

За словами Волини, станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, противник агресивно наступає. Ситуація є критичною.

На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення.

Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя.

За його словами, «це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби».

Напередодні ввечері заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар (Калина) розповів про понад 2 тисячі знищених окупантів та ворожу техніку в Маріуполі. За його словами, українські військові «борються під постійним ворожим вогнем з танків, артилерії, авіаційними ударами, іншими засобами вогневого ураження. І це все робиться в повному оточені та без належної підтримки».

Капітан зазначив, що захисникам Маріуполя «прикро слухати припущення, що деблокада неможлива, що ми отримали підкріплення, в той час коли нас стає менше».