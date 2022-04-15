Если россияне пойдут на Днепр, они потеряют не тысячи, а десятки тысяч – мэр Днепра

Попытка атаковать Днепр обойдется России не в тысячи, а в десятки тысяч убитых, сказал мэр Днепра Борис Филатов в эфире Current Time.

“У Путина могут быть любые планы – идти на Днепр, идти дальше, форсировать Днепр… Мы просто готовимся. И если они сюда попрутся, они потеряют не тысячи, а десятки тысяч своих солдат. Мы готовимся. И мы готовы”, – сказал Филатов.

Он также разъяснил свою позицию о том, что женщинам, детям и другим гражданским, не задействованным в обороне, лучше временно переехать в более спокойные регионы.

“Я говорил об этом с первых дней войны… В условиях массированных ракетных обстрелов те, кто не работает на предприятиях критической инфраструктуры или на оборону, и у кого есть такая возможность, я бы рекомендовал переехать в более спокойные места. Потому что продолжают нас бомбить, и интенсификация боевых действий все сильнее и сильнее”.

Филатов отметил, что “ракет прилетает все больше”, и с учетом того, как россияне “шмаляют своим так называемым “высокоточным оружием”, вообще непонятно, куда оно упадет и какую поразит цель.”