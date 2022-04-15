Дніпро приєднається до перейменування вулиць з російськими назвами, – мер

Дніпро слідом за іншими містами перейменує вулиці з російськими назвами

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов в ефірі ДніпроTV.

«По всій країні йде масова дерусифікація. І ми відмовлятимемося від російських географічних назв. Знаєте у чому проблема? Коли ми підняли кількість таких вулиць, їхня така кількість, що у нас навіть нових найменувань немає. Їх просто десятки – всякі Барнаульські, Абхазькі. Усі, мабуть, не встигнемо перейменувати на цій сесії», – сказав Філатов.

За його словами, у списку на перейменування близько 20-25 вулиць міста.

Найближча сесія міської ради Дніпра запланована на середу, 20 квітня. Філатов упевнений, що всі депутати рішення з перейменування підтримають.