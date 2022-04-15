Чиновників, які не повернуться в Україну до 25 квітня, можуть звільнити, — Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, як каратимуть чиновників, які під час воєнного стану перебувають за кордоном

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

За словами Стефанчука, чиновників, які не повернуться до 25 квітня можуть звільнити.

«Вже прийнято рішення Кабінетом міністрів про те, що всі чиновники, які виїхали, до 25 квітня, мають повернутися до України, інакше проти них будуть застосовані заходи відповідного дисциплінарного впливу аж до звільнення. Але ми працюємо і над іншими механізмами для того, щоб ті люди, які присягали на вірність Україні в цей складний період були разом з Україною», — наголосив спікер парламенту.