Як артустановка Zuzana гатить по окупантах

Військові 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича показали, як б’є по ворогу артилерійська установка словацької компанії Zuzana.

Військові відзначили, що Zuzana – це останнє покоління тяжкої зброї, яке може виробляти словацька військова промисловість.

В їх основі лежить повнопривідне шасі Tatra 815 8×8, на якому змонтована гармата калібру 155 мм із дальністю стрілянини 33 км та скорострільністю до 6 пострілів за хвилину.

Під час стрілянини екіпаж перебуває всередині башти. Кабіна механіка-водія броньована, а в задньому відсіку розташований двигун Tatra, що розвиває потужністю 440 к.с.

Також відомо, що за домовленостями Словаччина мала передати українській державі 16 гармат.

Нагадаємо, Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300.