Війна в Україні може призвести до злиднів та голоду понад 1,7 млрд людей, – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представив докладну аналітичну записку щодо кризи в галузі продовольства, енергетики та фінансів, яка може бути викликана війною, що розв’язала Росія проти України.

«Зараз ми зіткнулися зі штормом, який загрожує зруйнувати економіку країн, що розвиваються», – заявив він.

У записці йдеться, що Україна і Росія забезпечують 30 відсотків світового виробництва пшениці і ячменю, одну п’яту частину виробництва кукурудзи й більш ніж половина виробництва соняшникової олії. Постачання всіх цих товарів по всьому світу продовжують перериватися. Війна в Україні може призвести до бідності, злиднів і голоду до 1,7 мільярда людей – більше п’ятої частини людства.

Генеральний секретар ООН закликав міжнародні фінансові установи виділити фінансування для найбільш уразливих країн, допомогти урядам країн, що розвиваються, інвестувати в найбідніші та найуразливіші верстви населення шляхом посилення соціального захисту, а також працювати над реформуванням глобальної фінансової системи, щоб зменшити нерівність.