Вертольоти РФ обстріляли села у Харківській області, поранення отримали двоє дітей

Про це Суспільному повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

«До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку, це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинки», – йдеться в повідомленні.

Російські війська також атакували й село Олександрівку.

«Після цього почали обстрілювати сусідню Олександрівку. Залетіли туди два російських вертольоти й почали гатити. Поранені двоє дітей — школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, у стегно. Відправили у лікарню», – додав Коваленко.

Наразі в обстріляних селах немає електропостачання – пошкоджені лінії електропередачі.