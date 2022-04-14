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Вертольоти РФ обстріляли села у Харківській області, поранення отримали двоє дітей

Сьогодні, 14 квітня російські війська з вертольотів обстріляли низку сіл Харківської області. Пошкоджені будинки, двоє дітей отримали поранення

Про це Суспільному повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

«До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку, це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинки», – йдеться в повідомленні.

Російські війська також атакували й село Олександрівку.

«Після цього почали обстрілювати сусідню Олександрівку. Залетіли туди два російських вертольоти й почали гатити. Поранені двоє дітей — школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, у стегно. Відправили у лікарню», – додав Коваленко.

Наразі в обстріляних селах немає електропостачання – пошкоджені лінії електропередачі.

14 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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