Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства

Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства, которые смогут серьезно изменить баланс сил против агрессии России в Украине.

На прошлой неделе украинские официальные лица встретились в Вашингтоне с General Atomics, калифорнийским производителем военных беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного БПЛА ВВС США. Хотя правительство США должно было одобрить любую продажу, маловероятно, что такие переговоры между Украиной и американским оборонным подрядчиком состоялись бы без зеленого света со стороны администрации Байдена.

«Сейчас у нас есть ударные дроны, готовые к немедленной передаче», — сказал мне представитель General Atomics К. Марк Бринкли. «При поддержке правительства США эти дроны могут оказаться в руках украинских военных в считанные дни».

General Atomics уже имеет опыт быстрой доставки MQ-9 в другие страны. «В прошлом мы работали с правительством США над отправкой MQ-9 Reapers в страну-партнер менее чем за 30 дней», — сказал Бринкли.

https://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2022/04/13/ukraine-may-get-us-mq-9-reaper-strike-drones/?sh=4c8035595b3b