У захопленому Мелітополі за три тижні «невідомі патріоти» вбили 70 рашистів – ГУР

За три тижні в тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі були ліквідовані вже 70 окупантів.

Як звітує Головне управління розвідки МОУ, це результати роботи українського Руху опору.

«Встановлено, що в період з 20.03 по 12.04 2022 року ліквідовано 70 військовослужбовців рф під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі «кадирівці», – зазначили розвідники.

Нічні патрульні конають від ножових і вогнепальних поранень під час комендантського часу. Окупаційна адміністрація намагається приховати інформацію про точну кількість вбитих і обставини їхньої смерті.

«Є дані, що це результат роботи українського Руху опору Мелітополя. Наразі підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців рф», – запевнили в управлінні.