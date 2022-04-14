У захопленому Мелітополі за три тижні «невідомі патріоти» вбили 70 рашистів – ГУР

За три тижні в тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі були ліквідовані вже 70 окупантів.
Як звітує Головне управління розвідки МОУ, це результати роботи українського Руху опору.
«Встановлено, що в період з 20.03 по 12.04 2022 року ліквідовано 70 військовослужбовців рф під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі «кадирівці», – зазначили розвідники.
Нічні патрульні конають від ножових і вогнепальних поранень під час комендантського часу. Окупаційна адміністрація намагається приховати інформацію про точну кількість вбитих і обставини їхньої смерті.
«Є дані, що це результат роботи українського Руху опору Мелітополя. Наразі підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців рф», – запевнили в управлінні.
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