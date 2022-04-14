Туреччина запровадить санкції проти Росії, якщо їх підтримає ООН

Про це повідомляє CNN TÜRK.

«Існують відмінності між негативною атмосферою, яку сторони відображають пресі, і тим, що вони нам розповідають. Ми залишаємось обережними оптимістами. Попри всі труднощі, існує ймовірність припинення вогню», — заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Також, за його словами, країна запровадить санкції проти Росії, якщо їх підтримає ООН.

Крім того, Чавушоглу заявив, що Туреччина діє відповідно до міжнародного права та має намір зберігати збалансовану позицію.