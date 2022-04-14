Support Ukraine: в Израиле проходят благотворительные кинопоказы

В Тель-Авиве 13-14 апреля стартует первая серия благотворительных показов украинского кино See Ukraine — Support Ukraine.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Госкино.

«Все собранные средства будут перечислены на поддержку Украины — в благотворительные фонды DOCU/HELP и «Вернись живым», – сказано в сообщении.

Отмечается, что кинопоказы имеют цель помочь Украине и познакомить широкого зрителя с новейшими украинскими фильмами и новой генерацией режиссеров, чьи работы в последние годы получили награды самых престижных кинофестивалей мира. Среди режиссеров «новой волны» — Ирина Цилык, Марыся Никитюк, Валентин Васянович, Роман Бондарчук, Антонио Лукич, Катерина Горностай, Алина Горлова, Марина Степанская, Нариман Алиев, Алиса Коваленко.

В первую серию показов вошли четыре фильма: два документальных («Алиса в стране войны» Алисы Коваленко и «Земля Ивана» Андрея Лисецкого) и два игровых (популярная трагикомедия «Мои мысли тихие» Антонио Лукича и драма «Пятая терапия» Алисы Павловской).

Показы пройдут в Музее еврейского народа (Klausner 15, Tel Aviv). Программу представят украинские кинопродюсеры Геннадий Кофман (Киев) и Валерий Калмыков (Одесса). После сеансов запланированы онлайн-встречи и обсуждение с режиссерами.