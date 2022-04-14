Суд арештував іще 154 об’єкти майна родини Медведчука

Суд Львова арештував 154 об’єкти майна нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко

Про це заявили в ДБР.

«13 квітня Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко», — ідеться в повідомленні.

Зокрема, арештували 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць і моторну яхту. Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина. Раніше ДБР і ОГПУ через суд арештували яхту й інше нерухоме майно депутата.

У ДБР нагадали, що Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Так, 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу за відсутності фігуранта. Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Віктора Медведчука затримали 12 квітня.