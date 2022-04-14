Російська армія не може сформувати ударне угруповування; для них буде остання битва цієї війни — Жданов

Про неможливість повернення російських військ у Поліському та Київському напрямках та переформування ударних угрупуваннь пояснив Олег Жданов, полковник запасу, військовий експерт в етері Еспресо TV

Військовий експерт повідомив: «Повернення неможливе, тому що у Білорусі не залишилося російських військ. Вони залишили по одній батальйонно-тактичній групі для того, щоб здійснити атакуючи дії під час початку масштабного наступу на сході України, але решта військ вся перекинута на Донбас. Для того, щоб повернутися на північ, треба буде знову перекидати війська.»

«Річ у тім, що на сьогодні вони не можуть сформувати такого ударного угруповування зі свіжих сил, вони змушені переформовувати ті батальойнно-тактичні групи, що залишилися після виходу з півночі та північного сходу України. Для них це остання битва цієї війни. Чим далі від початку, тим менше війна має популярності серед російського населення і менше бажаючих підписати контракт з російською армією»- зазначив полковник.