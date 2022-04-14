РФ планувала захопити Україну під виглядом стратегічних військових навчань, — українська розвідка

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю нашої держави прикриваючись своїми навчаннями
Про це повідомляє ГУР МО.
«Угруповання російських військ «Центр», яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва. Про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу», — пишуть наші розвідники.
В документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.
Прочитати повністю документ можна за посиланням.
Leave a Reply