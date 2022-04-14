Принаймні декілька» країн НАТО оголосять про постачання Україні танків – Пентагон

Поставки почнуться «настільки швидко, наскільки це можливо»

Спікер Міністерства оборони США Джон Кірбі під час брифінгу в середу, 13 квітня, анонсував постачання до України танків країнами-членами НАТО зі Східної Європи.

Посадовець не захотів повідомляти деталей, залишивши це «для представників цих суверенних держав». Проте зауважив, що «принаймні декілька країн» з Альянсу готуються передати танки Т-72, «якими українці вміють користуватися і навчені».

На уточнююче питання, скільки часу займе транспортування, він відповів, що це відбудеться «настільки швидко, наскільки це можливо».