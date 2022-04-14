Правительственный доклад: вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит стабильность в Балтийском регионе

Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил надежду, что рассмотрение доклада в парламенте будет основательным, но быстрым. Он считает, что Финляндия примет решение в отношении обеспечения собственной безопасности задолго до саммита НАТО в Мадриде, запланированного на июнь.

Ниинистё уверен, что парламент тщательно рассмотрит все возможные негативные последствия вступления в НАТО и реакцию на этот шаг со стороны России и заслушает экспертов, которые могут располагать секретной информацией.

Сам он не готов высказать собственное отношение к вопросу вступления страны в НАТО и обещает сделать это, как только вопрос будет рассмотрен в парламенте, а партии определятся со своим мнением насчет НАТО.

По словам премьер-министра Санны Марин (СДП), доклад предоставляет хорошую основу тем решениям, которые, возможно понадобится принимать при необходимости в срочном порядке. Об этом она заявила в Стокгольме, где сегодня находится с официальным визитом.

Она также сказала, что на переговорах между НАТО и Финляндией не стоит исключать никаких вариантов заранее, в том числе о размещении военного контингента альянса на территории Финляндии.

По мнению министра обороны, для возможного членства в НАТО необходимо заручиться поддержкой

народа Финляндии

парламента Финляндии

президента Финляндии

самого блока НАТО

стран-членов НАТО

Лишь при выполнении этих условий Финляндия может вступить в военный блок.

https://yle.fi/novosti/3-12403581