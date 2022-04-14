Нацбанк Украины: ВВП страны в 2022 году сократится на треть

Национальный банк Украины опубликовал прогноз перспектив экономики страны.
Полномасштабное нападение России привело к разрыву производственных связей между регионами и значительному росту вынужденной миграции, сообщает банк.
В марте 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7% (с 10,7% в феврале). Рост потребительских цен связан, в частности, с нарушением цепей снабжения и физическим уничтожением активов многих предприятий.
Прежде всего стремительно подорожали продукты питания, фармацевтические товары и горючее. По итогам 2022 года инфляция может превысить 20%.
Реальный ВВП страны в 2022 году может сократиться не менее чем на треть.
Доля остановившихся предприятий в первые недели марта превышала 30%. В начале апреля эта доля сократилась до 23%, сообщает Нацбанк Украины.
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