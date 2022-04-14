Кличко підтримує перейменування кількох станцій метро Києва з «недружніми» назвами

Про це він сказав в етері телемарафону 13 квітня, передає Радіо Свобода.

«Такі зміни, перейменування, ми будемо розглядати на найближчій сесії Київради. Щоб нам, киянам, назви столичних станцій метро нагадували про позитивні зміни та про те, хто є нашими справжніми друзями. А не звеличували тих, хто посилає сюди орду і смерть українцям. Ми обов’язково розглянемо це питання і зробимо правильні кроки», – сказав Кличко.

Він вважає, що було б доречно перейменувати станцію «Мінська».

«Наприклад, станція «Мінська». Якщо ми отримуємо погрози з Мінська, а з території Білорусі злітають літаки, які бомблять і випускають ракети по наших будинках, така назва станції є неприємним нагадуванням. Я переконаний, що «Мінська» може стати, наприклад, «Варшавською». Адже Варшава – місто, яке активно допомагає Києву, прийняло багато переселенців, є справжнім другом», – пояснив мер.

Як відомо, очільник метро Києва пропонує перейменувати 5 станцій у звʼязку з відношенням їх назв до історії країн-агресорів РФ та Білорусі.