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Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю станет называться «Украиной»

Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю станет называться «Украиной»
Такое решение приняли городские власти в знак солидарности, передает испанский телеканал «Антенна-3».

В городке живет чуть более 7 тыс. человек, он расположен недалеко от Севильи. Его флаг и до переименования совпадал с цветами украинского флага: он желто-голубой, только с городским гербом посредине.

Основные городские улицы также в течение недели будут носить имена украинских городов: Киев, Харьков, Мариуполь, Херсон и Одесса.

14 апреля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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