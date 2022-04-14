Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю станет называться «Украиной»

Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю станет называться «Украиной»

Такое решение приняли городские власти в знак солидарности, передает испанский телеканал «Антенна-3».

В городке живет чуть более 7 тыс. человек, он расположен недалеко от Севильи. Его флаг и до переименования совпадал с цветами украинского флага: он желто-голубой, только с городским гербом посредине.

Основные городские улицы также в течение недели будут носить имена украинских городов: Киев, Харьков, Мариуполь, Херсон и Одесса.