Ірландія підтримала рішення запровадити ембарго на нафту і газ з РФ

Таку заяву зробив міністр закордонних справ і оборони Ірландії Саймон Ковені під час візиту до Києва

Про рішення Ірланії Саймон Ковені сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Моя країна поділяє думку про необхідність максималістського підходу у відносинах з Росією, зокрема в питанні санкцій, які повинні мати й стримуючий ефект. Ми також виступаємо за необхідність запровадження ембарго на торгівлю нафтою з РФ у рамках шостого пакета санкцій», — заявив він.

Також міністр додав, що Ірландія протягом останніх двох тижнів вже виділила понад 20 млн євро на гуманітарну допомогу Україні, а також Ірландія має зобов’язання на 33 млн євро щодо військової допомоги ЗСУ.