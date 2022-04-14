Франція вже надала Україні військової допомоги на 100 млн євро і продовжить поставки

Франція вже надала Україні військової допомоги на 100 млн євро і продовжить поставки

Про це повідомила міністерка оборони Франції Флоранс Парлі після розмови з українським колегою Олексієм Резніковим.

«Я привітала його з мужністю та рішучістю українців захищати свою країну. Успіхи, зафіксовані на півночі країни, показують, що ці зусилля приносять свої плоди», – йдеться в повідомленні.

Франція вже надіслала Україні військової техніки на понад 100 млн євро.

«Після нових українських запитів я оголосила своєму колезі, що Франція надасть додатковий військовий потенціал, на додаток до вже наданих 100 мільйонів євро, у вигляді пожертвування обладнання», – додала Флоранс Парлі.

Наразі в Парижі не називали вартості наданої підтримки. Однак відомо, що йдеться про засоби захисту, оптично-електронне обладнання, зброю та боєприпаси, системи озброєння відповідно до потреб, озвучених українською стороною.