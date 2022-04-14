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Чорнобаївка 15 раз: ЗСУ знищили російські склади боєприпасів, а окупаційний крейсер «Москва» затонув

У Чорнобаївці українські військові знищили склади боєприпасів окупантів із Криму, а поблизу Зміїного в росіян затонув крейсер «Москва»

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

«Ви будете сміятися, але Чорнобаївка — 15 раз», — зазначив він.

ЗСУ знищили склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу РФ з тимчасово окупованого Криму.

«Плюс — флагман Чорноморського флоту РФ крейсер «Москва» справив негативне спливання в районі острова, де його послали на йух. Де «Москва»? «Вона потонула», — зауважив Олексій Арестович.

14 апреля, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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