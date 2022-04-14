Затонув крейсер «Москва», у який вчора влучила українська ракета Кличко підтримує перейменування кількох станцій метро Києва з «недружніми» назвами » Чорнобаївка 15 раз: ЗСУ знищили російські склади боєприпасів, а окупаційний крейсер «Москва» затонув У Чорнобаївці українські військові знищили склади боєприпасів окупантів із Криму, а поблизу Зміїного в росіян затонув крейсер «Москва» Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович. «Ви будете сміятися, але Чорнобаївка — 15 раз», — зазначив він. ЗСУ знищили склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу РФ з тимчасово окупованого Криму. «Плюс — флагман Чорноморського флоту РФ крейсер «Москва» справив негативне спливання в районі острова, де його послали на йух. Де «Москва»? «Вона потонула», — зауважив Олексій Арестович.