 
«  
  »

Британська розвідка: Костянтинівка та Краматорськ – основні цілі РФ

Британська розвідка: Костянтинівка та Краматорськ – основні цілі РФ

Костянтинівка та Краматорськ будуть так само жорстко атаковані Росією, як інші міста України на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Мілітарний.

Такий висновок зробили у Британській розвідці, пише Reuters.

В Міністерстві оборони Великої Британії оновили аналіз щодо війни в Україні.

Йдеться про те, що “широкомасштабні ракетні та артилерійські удари й зусилля з зосередження сил для наступу” показали готовність окупантів повернутися до традиційної російської військової доктрини.

14 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  