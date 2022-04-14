Британська розвідка: Костянтинівка та Краматорськ – основні цілі РФ

Костянтинівка та Краматорськ будуть так само жорстко атаковані Росією, як інші міста України на початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє Мілітарний.
Такий висновок зробили у Британській розвідці, пише Reuters.
В Міністерстві оборони Великої Британії оновили аналіз щодо війни в Україні.
Йдеться про те, що “широкомасштабні ракетні та артилерійські удари й зусилля з зосередження сил для наступу” показали готовність окупантів повернутися до традиційної російської військової доктрини.
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