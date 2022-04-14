Туреччина запровадить санкції проти Росії, якщо їх підтримає ООН Українські розвідники звільнили двох пілотів з полону російських окупантів » Британська розвідка: Костянтинівка та Краматорськ – основні цілі РФ Костянтинівка та Краматорськ будуть так само жорстко атаковані Росією, як інші міста України на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Мілітарний. Такий висновок зробили у Британській розвідці, пише Reuters. В Міністерстві оборони Великої Британії оновили аналіз щодо війни в Україні. Йдеться про те, що “широкомасштабні ракетні та артилерійські удари й зусилля з зосередження сил для наступу” показали готовність окупантів повернутися до традиційної російської військової доктрини.