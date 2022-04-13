Зеленський: Важка артилерія, важка бронетехніка, системи ППО та літаки – те що потрібно Україні для перемоги

Зеленський перелічив зброю, яка потрібна для перемоги над Росією та закликав світ допомогти Україні.

Про це повідомляє Мілітарний.

Президент зазначив, що Росія не планує зупинятися на Україні, тому закликав громадян з країн всього світу донести до урядів країн реальні потреби України.

“Нам терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки”, – сказав Зеленський

Тож в списку, який він навів:

артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;

реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);

бойова авіація.

“Або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України”, – сказав Зеленський

Також додав, що Росія змінює стратегію та посилює свої війська, щоб наступати на Харків, Луганщину та Донеччину, включно з Маріуполем.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане зазначив, що Росія готується до другого етапу війни проти України, який буде ширшим та більш кровопролитним.