За час повномасштабного вторгнення РФ кияни отримали близько 53 тис. продуктових наборів і понад 53,7 тис. гарячих обідів, — КМДА

З 24 лютого мешканцям Києва надали близько 53 тис. продуктових наборів і понад 53,7 тис. гарячих обідів. Приблизно 39 тис. містян отримали соцпослуги

Про це повідомила КМДА.

«У Києві з початку повномасштабного вторгнення містяни отримали біля 53 тис. продуктових наборів першої необхідності та понад 53,7 тис. гарячих обідів. Окрім того, близько 39 тис. киян отримали соціальні послуги, у тому числі послуги обслуговування на дому», — зазначили в міській адміністрації.

У Києві працює гуманітарний штаб, який забезпечує медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності насамперед самотніх і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів із маленькими дітьми. Штаб працює за такими напрямами: ліки, продукти харчування, предмети першої необхідності, логістичні послуги, волонтери.