Українські бійці навчаються використовувати ПТРК MILAN

В Україні сили оборони проходять інтенсивну підготовку з використання протитанкових комплексів MILAN-2.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на сюжет видання CNN.

Для протистояння окупаційним силам Росії Україна отримала з країн Європейського союзу легкі піхотні протитанкові ракети.

MILAN перебуває у серійному виробництві як основна європейської протитанкової зброї малого радіуса дії.

Комплекс MILAN розроблявся на основі вимог збройних сил Німеччини та Франції та з урахуванням загальних вимог, які пред’являє командування НАТО до зброї такого призначення.

В результаті міжнаціональним об’єднанням Euromissile була розроблена система, яка завдяки високим характеристикам отримала найбільш широке поширення (після ПТУР TOW) з усіх протитанкових ракет, що використовуються в різних країнах.

ПТРК MILAN-2 на озброєнні України. Квітень 2022. Кадр з відео CNN

ПТРК MILAN стоїть на озброєнні сухопутних сил 40 країн, включаючи ФРН, Францію та інші країни НАТО й тепер України.

За програмою модернізації ПТРК MILAN, прийнятої на озброєння у 1974 році, було поставлено такі основні вимоги: підвищення ефективності дії бойової частини ракети; підвищення перешкодозахищеності системи наведення; забезпечення сумісності удосконаленої ракети з пусковою установкою та тепловізійним прицілом без проведення їх модифікації; збереження колишньої дальності дії.

В результаті були створені зразки вдосконалених ракет, що одержали позначення MILAN-2.

ПТРК MILAN-2

Серійне виробництво цих ракет розпочато 1984 року й у 1985 році почалися постачання їх збройним силам ФРН та Франції.

Ефективність дії бойової частини ракети К-115 до MILAN-2 значно підвищена шляхом збільшення її діаметра зі 103 до 115 мм та збільшення відстані підриву бойової частини від перешкоди.

Практичне застосування ракет ПТРК MILAN-2 показало, що вони мають додаткову уражаючу здатність шляхом невигорілого палива маршового двигуна.