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У США планують постачання Україні артилерії та броньованих позашляховиків Humvee

У США розглядають постачання Україні артилерії та позашляховиків Humvee – ЗМІ

Сполучені Штати Америки спільно з союзниками працюють над поставками Україні артилерії у новому пакеті військової допомоги.

Про це інформує Мілітарний.

Адміністрація Байдена готова різко розширити обсяги озброєння, яке вона надає Україні, заявили американські чиновники у вівторок, а Пентагон хоче передати броньовані Humvee та ряд іншого складного озброєння, пише The Washington Post.

Попередні плани, які циркулюють серед урядовців та законодавців у Вашингтоні, включають вертольоти Ми-17, гаубиці, “безпілотники берегової оборони” та захисні костюми для захисту військових у разі хімічної, біологічної або ядерної атаки.

Втім поки не зрозуміло, чи все це залишиться у фінальному пакеті допомоги. Представник міністерства оборони США вже заявив, що гелікоптери російського виробництва не будуть включені до списку.

Броньовані HMMWV передані США АлбаніїУ повідомленні ЗМІ зазначають, що деякі види озброєнь, які очікуються в наступному пакеті, є новими для українських військ і, ймовірно, потребуватимуть навчання, перш ніж їх можна буде використовувати в бою.

Високопоставлений чиновник міноборони США, анонімно заявив журналістам у вівторок, що адміністрація Байдена відкрита для цього, якщо вона задовольняє конкретні потреби України.

За каденцію Байдена Сполучені Штати надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму більш ніж 2,4 мільярда доларів, з яких 1,7 мільярда доларів надано після того, як Росія здійснила повномаштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

13 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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