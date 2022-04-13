У США планують постачання Україні артилерії та броньованих позашляховиків Humvee

Сполучені Штати Америки спільно з союзниками працюють над поставками Україні артилерії у новому пакеті військової допомоги.

Про це інформує Мілітарний.

Адміністрація Байдена готова різко розширити обсяги озброєння, яке вона надає Україні, заявили американські чиновники у вівторок, а Пентагон хоче передати броньовані Humvee та ряд іншого складного озброєння, пише The Washington Post.

Попередні плани, які циркулюють серед урядовців та законодавців у Вашингтоні, включають вертольоти Ми-17, гаубиці, “безпілотники берегової оборони” та захисні костюми для захисту військових у разі хімічної, біологічної або ядерної атаки.

Втім поки не зрозуміло, чи все це залишиться у фінальному пакеті допомоги. Представник міністерства оборони США вже заявив, що гелікоптери російського виробництва не будуть включені до списку.

Броньовані HMMWV передані США Албанії Фото: Посольство США у Албанії У повідомленні ЗМІ зазначають, що деякі види озброєнь, які очікуються в наступному пакеті, є новими для українських військ і, ймовірно, потребуватимуть навчання, перш ніж їх можна буде використовувати в бою.

Оператор ПТРК Javelin ЗС України. Фото з відкритих джерел Високопоставлений чиновник міноборони США, анонімно заявив журналістам у вівторок, що адміністрація Байдена відкрита для цього, якщо вона задовольняє конкретні потреби України.

За каденцію Байдена Сполучені Штати надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму більш ніж 2,4 мільярда доларів, з яких 1,7 мільярда доларів надано після того, як Росія здійснила повномаштабне вторгнення в Україну 24 лютого.