У моргах Дніпра понад півтори тисячі трупів російських солдатів, які ніхто не хоче забирати, — заступник мера

Про це Лисенко заявив у інтерв’ю виданню «Настоящее время».
За його словами, у моргах Дніпра уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів.
«Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах. Ми сподіваємося, що хтось із російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя. У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів. Як би там не було, але це чиїсь діти. Ми організуємо це все, хай хоча б заберуть трупи своїх синів», — закликав Лисенко.
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