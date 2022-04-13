Пентагон збирає виробників зброї аби обговорити допомогу Україні на роки Після звірств окупантів у Бучі: Макрон назвав українців та росіян “братами” » У моргах Дніпра понад півтори тисячі трупів російських солдатів, які ніхто не хоче забирати, — заступник мера Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко заявив, що у моргах міста назбиралося понад півтори тисячі трупів російських окупантів Про це Лисенко заявив у інтерв’ю виданню «Настоящее время». За його словами, у моргах Дніпра уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів. «Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах. Ми сподіваємося, що хтось із російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя. У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів. Як би там не було, але це чиїсь діти. Ми організуємо це все, хай хоча б заберуть трупи своїх синів», — закликав Лисенко.