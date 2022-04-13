S&P оголосило вибірковий дефолт одному з найбільших здобувачів золота в РФ

Компанія Petropavlovsk PLC допустила прострочення виплат за кредитами Газпромбанку. S&P знизило та відкликало її довгостроковий кредитний рейтинг, передають новини сьогодні.

Рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Petropavlovsk PLC до «вибіркового дефолту» («SD») та відкликало його. Про це повідомляє прес-центр агентства.

Така оцінка S&P пов’язана з тим, що Petropavlovsk, яка входить до топ-5 найбільших видобувачів золота в Росії, пропустила термін виплати відсотків за кредитом Газпромбанку. Він закінчився 25 березня.

Petropavlovsk взяв кредит у Газпромбанку на суму $200 млн. Російські «дочки» компанії мають кредитні лінії приблизно на $86,7 млн. Згідно з умовами цих зобов’язань, Газпромбанк повинен викуповувати 100% виробленого Petropavlovsk золота.

25 березня компанія повинна була виплатити відсотки в сумі $560 тис. Також 11 квітня підійшов термін виплати по кредитних лініях суми в рублях, еквівалентної $9,5 млн — цієї оплати Petropavlovsk також не зробив.