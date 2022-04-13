СБУ затримала Медведчука

Про це він екснардеп сказав в етері Espreso TV.

Артюшенко зазначив, що спершу Медведчука потрібно дуже прискіпливо допитати, з’ясувати усі деталі, а тоді обміняти на українських полонених.

«Я підтримую позицію, що за Медведчука Путін може віддати багато українських полонених і тих мирних українських громадян, яких насильно отримують окупанти», – сказав екснардеп.

Артюшенко додав: «Медведчук наближений до проросійських еліт, тож звісно, йому ставили завдання про створення агентурної проросійської мережі в Україні. Він дуже багато знає і може багато розповісти в тому числі про діяльність тих шпигунів, які були протягом 30 років в Україні і які продовжують тут бути».