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Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом в Украину

Цель визита — выразить поддержку Украине и ее президенту

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом в Украину и едут в Киев.

Об этом сообщил в среду в Twitter представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох.

«Президент Польши Анджей Дуда — вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии Гитанасом Науседой, Эгилсом Левитсом, Аларом Карисом — находится в Украине и сейчас едет в Киев», — отметил он.

«Наши страны таким образом выражают поддержку братской Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому», — добавил Кумох.

В пресс-службе главы эстонского государства подтвердили визит.

13 апреля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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