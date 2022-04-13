Адміністрація Байдена планує надати Україні ще 750 мільйонів доларів військової допомоги На Запоріжжі росіяни обстріляли село фосфорними боєприпасами » Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом в Украину Цель визита — выразить поддержку Украине и ее президенту Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом в Украину и едут в Киев. Об этом сообщил в среду в Twitter представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох. «Президент Польши Анджей Дуда — вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии Гитанасом Науседой, Эгилсом Левитсом, Аларом Карисом — находится в Украине и сейчас едет в Киев», — отметил он. «Наши страны таким образом выражают поддержку братской Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому», — добавил Кумох. В пресс-службе главы эстонского государства подтвердили визит.