Цель визита — выразить поддержку Украине и ее президенту
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом в Украину и едут в Киев.
Об этом сообщил в среду в Twitter представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох.
«Президент Польши Анджей Дуда — вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии Гитанасом Науседой, Эгилсом Левитсом, Аларом Карисом — находится в Украине и сейчас едет в Киев», — отметил он.
«Наши страны таким образом выражают поддержку братской Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому», — добавил Кумох.
В пресс-службе главы эстонского государства подтвердили визит.
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