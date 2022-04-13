Після звірств окупантів у Бучі: Макрон назвав українців та росіян “братами”

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації та звірств російських окупантів на Київщині президент Франції Макрон відмовляється називати “геноцидом” дії Росії у війні проти України.

Крім того, французький лідер стверджує, що росіяни і українці є “братами”, про це повідомляє видання CNN.Так, під час інтервʼю телеканалу France 2 Макрон не став повторювати заяви Байдена щодо геноциду, який чинять російські війська в Україні

“Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці – ред.) – брати”, – заявив французький президент.

Водночас він визнав дії російських окупантів воєнними злочинами та запевнив, що продовжить намагання відновити мир в Україні.

Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі. Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі, нашій європейській землі. Емманюель Макронпрезидент Франції

Крім того, французький лідер, який зараз балотується на другий термін, також відзначив співпрацю Франції з Україною у розслідуванні імовірних воєнних злочинів.

“Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, тепер було встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми повинні знайти відповідальних”, – сказав Макрон.