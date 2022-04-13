Пентагон збирає виробників зброї аби обговорити допомогу Україні на роки

Топ-компанії, які виготовляють озброєння, запросили в Міністерство оборони США. Головна тема зустрічі – допомога Україні.

Про це повідомляє Мілітарний.

В Пентагоні йтиметься про спроможність оборонної галузі підтримувати Україну, якщо війна з Росією затягнеться. Про це пише CNN з посиланням на чиновника в оборонному відомстві США.

Говоритимуть на нараді про прискорення виробництва існуючих систем та розробку нових, які матимуть ключове значення для допомоги Україні.

Очікується, що участь у нараді візьмуть 8 американські компанії. Серед них General Dynamics, Lockheed Martin та інші.

Суть обговорення полягає в тому, що США “припускають багаторічну роботу” з підтримки України в умовах, коли Україна, ймовірно, не зможе безпечно виробляти зброю на своїй території.

Чиновники Пентагону вважають, що підрядники зі свого боку говоритимуть про проблеми з якими стикається оборонне виробництво в США. Це стосується логістики та нестачі робочої сили. Ці проблеми обмежують потужності підприємств оборонної галузі. Чиновник зазначив, що ситуація може погіршитися, оскільки збільшення видатків на оборону в бюджеті США та контракти з Україною “конкурують за виробничі потужності”.

США надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад $2,4 млрд з моменту приходу до влади адміністрації Джо Байдена, зокрема понад $1,7 млрд з 24 лютого 2022 року.