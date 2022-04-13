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Окупанти обстріляли залізничну станцію в центрі України, 17 потягів змінили розклад і маршрут руху

У ніч на 13 квітня в центрі України росіяни обстріляли залізничну станцію, серед пасажирів і залізничників ніхто не постраждав

Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

«Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів», — повідомив він.

Це призвело до затримки потягів, найдовша з яких становить 7 годин 23 хвилини, однак Олександр Камишін назвав пріоритетом безпеку.

«Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. І це головне», — наголосив голова правління Укрзалізниці.

13 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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