Окупанти обстріляли залізничну станцію в центрі України, 17 потягів змінили розклад і маршрут руху

Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

«Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів», — повідомив він.

Це призвело до затримки потягів, найдовша з яких становить 7 годин 23 хвилини, однак Олександр Камишін назвав пріоритетом безпеку.

«Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. І це головне», — наголосив голова правління Укрзалізниці.