Нові супутникові знімки свідчать, що війська РФ просуваються на схід України

Після того, як Збройні сили України вибили окупаційні війська РФ з півночі України Москва розпочала стягувати сили на східний напрямок, щоб спробувати прорвати оборону на Донбасі.

Про це свідчать нові знімки супутникової компанії Maxar Technologies, на яких можна спостерігати просування російських військ у Бєлградській області до сходу України.

“Супутникові знімки показують, що російські війська продовжують просуватися на схід України. Військові розгортання спостерігалися вздовж траси 14к-34 і коридору, що веде від Солотів і Валуйків на заході Росії (Бєлградська область РФ. – Ред.), до кордону з Україною”, – йдеться у дописі на сторінці Maxar Technologies у Twitter.

В компанії уточнюють, що знімки зроблені 11 квітня 2022 року.

Фото: twitter.com/Maxar Фото: twitter.com/Maxar

Фото: twitter.com/Maxar Фото: twitter.com/Maxar