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Найбільший у світі незалежний трейдер нафти Vitol Group повністю припинить торгівлю нафтопродуктами з Росії, — Bloomberg

Голландська компанія Vitol Group з головним офісом у Женеві повністю припинить торгівлю нафтою та нафтопродуктами з Росії уже до кінця 2022 року

Про це повідомляє Bloomberg.

Відомо, що Vitol значно скоротить торгівлю російською сировиною вже у другому кварталі цього року.

«І ми очікуємо, що це буде завершено до кінця 2022 року», — сказав представник компанії.

Голландська компанія Vitol Group, що базується в Женеві, підтвердила, що не укладатиме нових угод щодо російської нафти і нафтопродуктів. А її закупівлі після вторгнення Росії в Україну були частиною раніше підписаних контрактів.

13 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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