Найбільший у світі незалежний трейдер нафти Vitol Group повністю припинить торгівлю нафтопродуктами з Росії, — Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Відомо, що Vitol значно скоротить торгівлю російською сировиною вже у другому кварталі цього року.

«І ми очікуємо, що це буде завершено до кінця 2022 року», — сказав представник компанії.

Голландська компанія Vitol Group, що базується в Женеві, підтвердила, що не укладатиме нових угод щодо російської нафти і нафтопродуктів. А її закупівлі після вторгнення Росії в Україну були частиною раніше підписаних контрактів.