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На Запоріжжі росіяни обстріляли село фосфорними боєприпасами

На Запоріжжі окупаційні війська Російської Федерації, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, обстріляли фосфорними бомбами село Новоданилівка.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив речник ОВА Іван Арєф’єв,

“У результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Пологівському напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводить повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілює українських військових і місцеве населення із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, в ОВА попередили, що досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території Запорізького краю, а також ймовірність активізації дій російських окупантів із метою просування до міста Запоріжжя.

Згодом Головне управління ДСНС України у Запорізькій області оприлюднило фото з місця пожежі внаслідок артобстрілу фосфорними боєприпасами.

13 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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