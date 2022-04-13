На Запоріжжі росіяни обстріляли село фосфорними боєприпасами

На Запоріжжі окупаційні війська Російської Федерації, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, обстріляли фосфорними бомбами село Новоданилівка.
Про це на своїй сторінці у Facebook заявив речник ОВА Іван Арєф’єв,
“У результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Пологівському напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводить повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілює українських військових і місцеве населення із реактивних систем залпового вогню.
Крім того, в ОВА попередили, що досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території Запорізького краю, а також ймовірність активізації дій російських окупантів із метою просування до міста Запоріжжя.
Згодом Головне управління ДСНС України у Запорізькій області оприлюднило фото з місця пожежі внаслідок артобстрілу фосфорними боєприпасами.
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