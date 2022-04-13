Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом в Украину За час повномасштабного вторгнення РФ кияни отримали близько 53 тис. продуктових наборів і понад 53,7 тис. гарячих обідів, — КМДА » На Запоріжжі росіяни обстріляли село фосфорними боєприпасами На Запоріжжі окупаційні війська Російської Федерації, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, обстріляли фосфорними бомбами село Новоданилівка. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив речник ОВА Іван Арєф’єв, “У результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав”, – йдеться у повідомленні. Зазначається, що на Пологівському напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводить повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілює українських військових і місцеве населення із реактивних систем залпового вогню. Крім того, в ОВА попередили, що досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території Запорізького краю, а також ймовірність активізації дій російських окупантів із метою просування до міста Запоріжжя. Згодом Головне управління ДСНС України у Запорізькій області оприлюднило фото з місця пожежі внаслідок артобстрілу фосфорними боєприпасами.