Киев опроверг утверждения об отказе Зеленского согласиться на визит Штайнмайера в Украину

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко опроверг в интервью CNN информацию о том, что Владимир Зеленский отклонил предложение о визите в Киев президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее такая информация появилась в немецком издании Bild.

Штайнмайер заявил во вторник, что планировал посетить Киев со своим польским коллегой и президентами Эстонии, Литвы и Латвии, «чтобы послать сильный сигнал европейской солидарности с Украиной… но этого не хотели в Киеве».

Ранее газета Bild сообщила, что Зеленский отклонил планы визита Штайнмайера в Киев, из-за тесных отношений президента Германии с Россией в последние годы и многолетней поддержки им проекта газопровода «Северный поток – 2».

В понедельник, находясь с визитом в Варшаве, Штайнмайер заявил, что его страна не сможет вернуться к нормальным отношениям с Россией пока во главе государства находится Владимир Путин: «Возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно». Президент Германии призвал задокументировать и расследовать действия российских военных в Украине.