Канада планує відправити в Україну бронетехніку

Уряд Канади проанонсував допомогу у 500 мільйонів доларів для України. Йдеться про військове устаткування та броньовані машини Senator.

Про це повідомляє Мілітарний.

Це значно збільшить допомогу від Канади для війни України проти Росії, пише “National Post”.

Йдеться про те, що Канада має значні бюрократичні перепони, аби поставляти в Україну необхідне озброєння.

Senator APC Фото: Roshel

Зараз Оттава перебуває на завершальній стадії визначення постачальника броньованої техніки. Очікується, що це буде компанія Roshel, яка вийграє перший контракт на постачання Senator APC.

Senator APC – це бронетранспортер, розроблений для правоохоронних органів та прикордонного патрулювання. БТР Senator може витримувати ураження снарядами калібру до 50 мм, має вибухозахищений кузов, а також систему захисту від хімічних та біологічних атак.

У виданні повідомляють, що Володимир Зеленський у розмові з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо звертався з проханням надати бронетехніку та винищувачі. Останні Канада передати не може, а от бронетехніка є.

Окрім Senator APC, канадські збройні сили виводять з експлуатації близько 85 легких броньованих автомобілів Coyote (LAV) та 32 броньованих автомобілів швидкої допомоги Bison.

Coyote та Bison – це бронетранспортери створені компанією General Dynamics Land Systems. Вони можуть бути адаптовані для різних потреб.

Bison APC Фото з відкритих джерел

Bison використовується для транспортування, як броньована швидка, командний пункт, або машина технічного обслуговування, тощо.

Coyote (LAV) Фото з відкритих джерел

Coyote – випускався в трьох варіантах: “Mast” з щогловою системою спостереження, варіант з дистанційним комплексом спостереження та базовий варіант розвідувального/командного пункту.