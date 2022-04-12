Зустріч канцлера Австрії Нехаммера з Путіним у закритому форматі тривала півтори години

У Москві завершилася зустріч канцлера Австрії Карла Нехаммера з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника канцлера Етьєна Берхтольда. За словами речника, зустріч тривала 75 хвилин.

«Це не є дружній візит», — наводить слова Нехаммера після зустрічі з Путіним служба австрійського посадовця, пише Reuters.

За даними російської служби БіБіСі, зустріч проходила у державній резиденції Ново-Огарьово неподалік Москви. Вона відбувалась у закритому форматі, без протокольних кадрів та спільної заяви для преси.

Російські ЗМІ повідомляють, що для Нехаммера це перший контакт із Путіним на посаді глави австрійського уряду, раніше вони навіть не розмовляли по телефону.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер — перший європейський лідер, який зустрічається з Путіним у Москві з часу російського вторгнення в Україну 24 лютого. Напередодні візиту у Москву Нехаммер відвідував Київ для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Канцлер Австрії закликав до створення гуманітарних коридорів з територій бойових дій, щоб евакуювати мирних громадян.