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Влада Варшави вилучила будівлю посольства РФ, на користь потреб українських біженців

Польська влада у Варшаві вилучила будівлю, що перебувала у російській власності, та планує передати її на потреби українських біженців

Про це повідомляє hromadske з посиланням на твітер мера міста Рафала Тшасковского.

Як стало відомо, влада Варшави вилучила нерухомість, що перебувала у власності РФ, на користь міста.

Мова йде про житловий комплекс за адресою Собєського, 100, який було побудовано ще у 1970-их роках. Будівля стояла закинутою з 1990-их після розподу Радянського Союзу.
Там розташовувалось посольство російських дипломатів, а також були житлові приміщення.

Повідомляється, що влада Варшави судилась за повернення будівлі на користь міста. У 2016 році суд зобов’язав уряд Росії повернути будівлі.

Як заявляє Тшасковский, після технічної перевірки будівлю відремонтують та передадуть на потреби українців.

12 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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