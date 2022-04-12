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Укравтодор завершує будівництво тимчасової переправи на трасі Київ-Житомир біля села Стоянка

Після звільнення Київщині від загарбників та розмінування Укравтодор негайно почав відновлювати проїзд на трасі М-06 Київ – Чоп поблизу села Стоянка, зокрема, зводити тимчасову переправи через підірваний міст

Про це повідомляє Укравтодор.

«Зводимо тимчасову переправу, а також демонтуємо зруйнований міст», — пишуть у відомстві.

На початку наступного тижня Укравтодор планує відкрити тимчасовий проїзд  переправою та відновити сполучення з Києвом.

«Житомирська траса – одна з основних транспортних артерій країни. Вже майже тиждень, як ведуться відновлювальні роботи на дорозі: її прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки», — зазначив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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12 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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