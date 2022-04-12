27 стран ЕС еще дадут Украине оружия больше чем на 1,5 млрд. евро Усик відмовився битися з Джошуа у Великій Британії » Укравтодор завершує будівництво тимчасової переправи на трасі Київ-Житомир біля села Стоянка Після звільнення Київщині від загарбників та розмінування Укравтодор негайно почав відновлювати проїзд на трасі М-06 Київ – Чоп поблизу села Стоянка, зокрема, зводити тимчасову переправи через підірваний міст Про це повідомляє Укравтодор. «Зводимо тимчасову переправу, а також демонтуємо зруйнований міст», — пишуть у відомстві. На початку наступного тижня Укравтодор планує відкрити тимчасовий проїзд переправою та відновити сполучення з Києвом. «Житомирська траса – одна з основних транспортних артерій країни. Вже майже тиждень, як ведуться відновлювальні роботи на дорозі: її прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки», — зазначив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що близько 70% міста вже прибрано, в окремих районах відновили постачання електроенергії, але повертатися до Ірпеня ще зарано