Укравтодор завершує будівництво тимчасової переправи на трасі Київ-Житомир біля села Стоянка

Після звільнення Київщині від загарбників та розмінування Укравтодор негайно почав відновлювати проїзд на трасі М-06 Київ – Чоп поблизу села Стоянка, зокрема, зводити тимчасову переправи через підірваний міст
Про це повідомляє Укравтодор.
«Зводимо тимчасову переправу, а також демонтуємо зруйнований міст», — пишуть у відомстві.
На початку наступного тижня Укравтодор планує відкрити тимчасовий проїзд переправою та відновити сполучення з Києвом.
«Житомирська траса – одна з основних транспортних артерій країни. Вже майже тиждень, як ведуться відновлювальні роботи на дорозі: її прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки», — зазначив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
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