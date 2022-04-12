Украина – не Россия или «Никогда мы не будем братьями»

Сядемо ми у різні лодки.

Ми українці, а ви орки.

Ідіть на… з вашим руським міром…

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Лозунги «украинцы и русские – братские народы», «украинцы и русские – единый народ» проклятием висят над Украиной и украинцами с середины XVII века.

Апофеозом продвижения концепта так называемого «общего прошлого» России и Украины является (была) статья Президента РФ В.В. Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В этой статье автор настаивает на своем тезисе, что «русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова, отмечает автор, – не дань какой-либо конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом неоднократно, это мое убеждение».

В таких условиях украинские эксперты обратили внимание, что эту статью руководство Министерства обороны России уже включило как одну из обязательных тем для занятий с российскими военнослужащими во время военно-политической подготовки. «Русским военным всегда промывали мозги имперским бредом. А теперь еще и расскажут, что украинцы – это действительно россияне, которых захватили и не выпускают к своим «старшим братьям». Что украинцев нужно освободить от порабощения Запада и «хунты» (источник: https://lb.ua/world/2021/07/13/489192_ukraino_vidday_donbas_chergova.html)

Таким образом, от концепта так называемого «общего прошлого» – прямой путь к нынешней войне Российской Федерации протии Украины. Как отметил народный депутат Украины Б. Яременко, следует не забывать, что сомнительные представления Путина об украинской истории и самобытности фактически позволили ему прийти к выводу о целесообразности начала войны (источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2022/03/16/7136082/)

Следует отметить, что до последнего времени концепт «единства братских народов» находил поддержку и внутри украинского общества. Так, социологические исследования Центра Разумкова, проведенные в 2016 году, показали, что 87,1 % жителей Донбасса считали россиян братским народом, на юге – 60,5 %, в центре – 41,2 %, на западе Украины – 28 %, в среднем по Украине – 51,1 % (источник: https://speakernews.com.ua/ru/blogi/my-ne-bratya-kak-uchenye-dokazali-otsutstvie-rodstva-mezhdu-ukraintsami-i-russkimi-3662). В июле 2021 года, что украинцы и россияне – не один народ, считали всего 56 %украинцев. По состоянию на 08.04.2022 так считают уже 91 % граждан Украины (источник: https://racurs.ua/n169415-skolko-ukraincev-ne-schitaut-rossiyan-bratskim-narodom-dannye-sociologov.html). То есть, хотя, казалось бы, опровержение данного концепта для граждан Украины уже не так актуально, однако, как правильно отмечает Д. Самыгин, «множество одурманенных россиян, да и некоторые граждане других государств – данность, с которой Украине и миру придется иметь дело еще довольно долго» (источник: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2022/03/24/7334203/).

Например, выступая перед участниками саммита ЕС 24.03.2022 года, Президент Украины В.А. Зеленский напомнил, что четверть избирателей венгерской партии власти обвиняет именно Украину в войне (источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/25/7334348/)

Посол Украины в Австрии А. Щерба сообщает: «Австрийцы воспринимают Украину как «задворки» России… И это большая проблема…» (источник: http://glavcom.ua/news/ukrajinskiy-posol-seredniy-avstrijec-ne-zavzhdi-orijentujetsya-yaka-riznicya-mizh-ukrajinoyu-ta-rosijeyu-360888.html)

Профессор В. Василенко, бывший представитель Украины в Совете ООН по правам человека, отмечает: «Политики на Западе считают, что Украина всегда входила в состав России. Поэтому Путин имеет полное право снова подчинить Украину своим интересам…» (источник:http://kriminal.tv/news/ukraina_eto_chast_rossii_pochemu_ssha_ne_hotjat_vmeshivatsja.html)

Следовательно, проблема опровержения теорий «единства» актуальна.

Объективность становления отдельной от россиян украинской нации и государства получает поддержку широкого круга ученых, публицистов, путешественников (наблюдателей за реальным развитием народов) разных времен и национальной принадлежности.

Так, вопросы разности украинцев и россиян системно исследовал российско-украинский историк и общественный деятель профессор Н.И. Костомаров. В работе «Две русские народности» (доступна по ссылке http://litopys.org.ua/kostomar/kos38.htm), которая (работа) была задумана как попытка рассказать о сходстве украинцев и московитов, эта попытка увязать противоположные как по духу, так и по происхождению народы к желаемому результату не привела, и вместо того чтобы подтвердить популярный тогда и сейчас миф о сходстве и братстве русского и украинского народов, Н.И. Костомаров этот миф окончательно развеял. Ученый отметил: «Итак те, которые говорили: русская народность, и понимали под ним что-то единственное, самосущее, ошибались; они должны были говорить: русские народности. Оказывается, что русская народность не едина; их две…». Практически Н.И. Костомаров своей книгой разрушил устойчивый стереотип, сотни лет создававшийся русскими идеологами о единокровном славянском происхождении московитов и украинцев, миф о сходстве ордынцев московитов-россиян и украинцев. Н.И. Костомаров подчеркивал неестественность объединения двух народов: «…Южная Русь, облачившись в форму Казачества, – форму, зародившуюся собственно в древности, – искала федерации в соединении с Московией, где уже давно не стало начал этой древней федерации».

Р. Лемкин, доктор права, автор определения «геноцид» и разработчик Конвенции ООН о предотвращении и наказании преступлений геноцида (1948) отмечал, что «украинец не является и никогда не был россиянином. Его культура, его темперамент, его язык, его религия – все иначе… Он отказывался от коллективизации, принимая скорее депортацию и даже смерть. Поэтому было особенно важно приспособить украинцев к прокрустову образцу идеального советского человека… Оружие, которое применяли против них, является, пожалуй, самым страшным из всех – выморивание голодом. В течение 1932 и 1933 годов 5 миллионов украинцев скончались от голода; от жестокости, которую 28 мая 1934 года 73-й Конгресс (США) осудил как бесчеловечную» (источник: https://www.istpravda.com.ua/columns/2010/11/26/6400/).

В статье «Разоблачения дипломатической истории XVIII века» (доступна по ссылке: http://scepsis.net/library/print/id_878.html) один из гуру официальной идеологии СССР – марксизма-ленинизма – Карл Маркс писал: «Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображенная Московия. Татарское иго продолжалось с 1237 по 1462 г., более двух столетий. Оно не только подавляло, но оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой. Татаро-монголы установили режим систематического террора; опустошения и массовая резня стали непременной его принадлежностью. Ввиду того, что численность татар по сравнению с огромными размерами их завоеваний была невелика, они стремились, окружая себя ореолом ужаса, увеличить свои силы и сократить путем массовых убийств численность населения, которое могло поднять восстание у них в тылу… Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозом в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира».

Анализируя этот текст, вполне усматриваем современные действия нынешних российских «завоевателей».

Интересно также отметить, что несмотря на то, что Карл Маркс считался гуру идеологии в СССР, данная его статья в период СССР на русском языке не публиковалась, поскольку противоречила официальной концепции возникновения советской России от Киевской Руси.

Русско-американский историк Г.В. Вернадский в монографии «Монголы и Русь» (доступна по ссылке: http://gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv3.htm) в первых строках этой монографии подчеркивал, что монгольский период – одна из наиболее значимых эпох во всей русской истории. Монголы владычествовали по всей Руси около столетия, и даже после ограничения их власти в Западной Руси в середине четырнадцатого столетия они продолжали осуществлять контроль над Восточной Русью, хотя и в более мягкой форме, еще столетие. Это был период глубоких перемен во всем политическом и социальном устройстве страны, в особенности Восточной Руси. Прямо или косвенно монгольское нашествие способствовало падению политических институтов Киевского периода и росту абсолютизма и крепостничества».

В дальнейшем автор делает следующий вывод: «Из этого краткого сравнительного анализа характерных черт государства и общества Киевской и Московской Руси становится ясно, что пропасть между этими двумя режимами была поистине бездонной. Совершенно очевидно, что такая перемена не могла произойти за одну ночь. В самом деле, процесс трансформации свободного общества в общество обязательной повинности начался во время монгольского периода и продолжался до середины семнадцатого века».

Г.В. Вернадский поместил в монографию карту «Восточная Россия в XV столетии», из которой видно, что Россия не имела никакого отношения к украинским землям, то есть Украина не создавалась на так называемых «российских землях».

Источник: http://gumilevica.kulichki.net/maps/vgv35.html

Российский публицист и оппозиционный деятель Алексей Широпаев пишет (источник: http://argumentua.com/stati/rossiya-tma-rodina): «Сталин – это имя и лик России … портрет Сталина, написанный грязью и кровью – вот ее икона. Вся российская история, начиная с Батыя (а российская история начинается именно с Батыя, а не с Киева), готовила Сталина. Россия вынашивала Сталина несколько веков. Вынашивала Зло. Достоевский все ждал рождения «русского Христа».

Описание поведения русских «освободителей» Европы в 1944 году: «Нам, русским, не повезло. Татарщина, творя из нас свое подобие, измордовала нам душу, превратила ее в кровавую котлету. Орда оторвала нас от европейского корня, сломала процесс становления буржуазных отношений и укрепления института частной собственности. Отсюда наша неустроенность и завистливо-враждебное отношение к тем, кто сумел обустроиться, прежде всего, к нашим ближайшим соседям – к Западу, к Европе. Неслучайно, когда советские войска вошли в Восточную Пруссию, они не столько грабили, сколько уничтожали чужое богатство, вымещали на нем обиду за вечное российское неустройство».

Далее А. Широпаев резюмирует: «[Россия] никогда не станет европейской и демократической. Как бы ни прикрывалась Россия флером европеизма, она всегда будет нести в себе зло тирании и агрессии, дикую гикающую степь… Народ опять хочет любить Сталина и праздновать 9 мая. А, значит, он снова готов быть рабочей скотиной и пушечным мясом…».

Так что сегодняшняя готовность россиян воевать в Украине вполне закономерна.

Андрей Курков, украинский писатель: «Россия настолько очевидно ассоциируется теперь с реставрированным Советским Союзом, с культом личности лидера, что никому из нормальных украинцев любого возраста сама мысль об объединении с нашим восточным соседом, а, по сути, превращении в его вассала не придется по душе. Тем более … между Украиной и Россией есть самая важная граница – не географическая, а ментальная. У нас ментальность индивидуалистическая, эгоистическая, европейская, а у них – коллективная, имперская, массовая…» (источник: http://apostrophe.com.ua/article/society/culture/2016-01-19/pisatel-andrey-kurkov-pochti-v-kajdom-ukraintse-sidit-malenkiy-yanukovich/2980).

М.И. Веллер, русский писатель, философ: «Никогда Россия не будет демократическим правовым государством. Тысяча лет истории не дает оснований для прекраснодушных иллюзий. Ты можешь мечтать и хотеть, бороться и добиваться, но ты не должен быть идиотом. Таково социальное качество народа. Есть гении и трудоголики, меценаты и святые, но собравшись вместе со всеми, они имеют в результате то, что все мы и имеем. Культпросвет – это просвет между двумя культами» (источник: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/73607/mikhail-veller-krymnashi-i-namkryshi).

А.А. Пионтковский, российский журналист, политический деятель: «Война, навязанная Кремлем Украине, – это не территориальный спор о Крыме или о Донецке и не этнический конфликт. Это решающее мировозренческое столкновение наследников Киевской Руси и наследников Золотой Орды, в котором ордынцы оказались обречены» (источник: http://obozrevatel.com/blogs/17405-gibridnaya-kapitulyatsiya.htm)

Лилия Швецова, российский политолог» «Война с Украиной, которая стремится к правовому государству, уже самим этим фактом толкает Россию в «неправовой лагерь» и в лагерь мировых изгоев. Украина заставила Русскую систему сбросить маску европейскости, и мир увидел отвратительный оскал…» (источник: https://www.facenews.ua/news/2015/293654/)

В. Шендерович, русский писатель: «Украина не Россия в том смысле, что Украина антиимперская страна … у украинцев не может быть имперского гена и империя для них, это нечто заведомо враждебное … Русские чрезвычайно инфицированы имперской идеей. Именно это делает положение президента Владимира Путина внутри таким стабильным» (источник: https://www.charter97.org/ru/news/2016/5/25/205908/)

Московский журналист Александр Тверской отмечает: «Украинцы и русские – это два разных народа. Только нравственно слепой человек может этого не замечать. Те, кто утверждают обратное, – либо слабоумные, либо больны державной лихорадкой». По его мнению, главным мотивом для украинской культуры является нежная любовь к своему краю, ориентирование на европейскую мысль, тогда как для русской культуры характерны тема противопоставления всему миру, идея российского доминирования и агрессии ко всему чужому. Украинская духовная жизнь – это оправдание своей воли, тогда как российская — оправдывает собственное рабство. «У этих двух народов разный менталитет. Разная судьба. Разные приоритеты. Их надо сравнивать, но их нельзя приравнивать – никогда! А вы попробуйте вырваться из лап кровожадной империи, которая пытается не первую сотню лет лишить вас идентичности и превратить в свою колонию. Попробуйте сбросить с себя большевистскую заразу, которая накрепко поселилась в умах людей. Это практически невозможно. И Украина делает, и сделала практически невозможное», – добавляет Тверской.

Таким образом, выполненный обзор генезиса становления Украины и России, украинского и российского народов позволяют доказательно опровергнуть концепцию единого народа, единого государства, «вечной дружбы» и «братства» украинского и русского народов, что имеет важное значение для противостояния в контексте информационных войн. В частности, доказывается, что «Украина – не Россия». Современная Россия полностью унаследовала от своих исторических предшественников традиции авторитаризма, беззакония, агрессивной несвободы. В отличие от России, Украина действительно является наследницей Киевской Руси, ее демократических европейских политических и правовых традиций. Противоположность ментальных и цивилизационных характеристик исключает эффективную федерацию этих стран и народов, как на это обращал внимание еще Н.И. Костомаров. Указанные выводы подтверждают объективность исторического и цивилизационного европейского выбора украинского народа.

В заключение нельзя не подчеркнуть, что широкомасштабная агрессия Российской Федерации против Украины резко усилила отмежевание Украины от российского культурного дискурса. Характерным в этом смысле является стихотворение пожилого киевского профессора, доктора физико-математических наук А.М. Габовича, жизнь которого проходила в среде русской культуры:

ПРОЩАНИЕ С РУССКИМ МИРОМ

Не ругайте, друзья, за печальный напев,

За прощание с прошлым избытком.

С нами польский орёл, с нами лондонский лев,

Против нас – Чингисхана кибитка.

Мы Толстого любили: «Ах, душка Толстой!»,

Мы тургеневских барышень чтили.

Их потомки теперь к нам пришли на постой

С резким запахом кала и гнили.

Нам читал Окуджава стихи о войне,

Пел Высоцкий про волчью породу.

Только нынче их песни как тень на стене:

Мы уходим, как волк, на свободу.

Столько текстов звучало в единстве культур,

Что свою мы забыли в экстазе.

А теперь к нам Кадыров приехал на тур

На улучшенном немцем «КАМАЗе».

Вот и встретилось братство с итогом своим,

Превратились местечки в погосты,

Наши сёла уходят и в пламень, и в дым,

Задыхаясь от русской коросты.

Что нам Пушкин с идеей попа и царя,

Что нам песни туристского типа?

Мы дружили, ребята, как видно, зазря;

Мы отчалим из вашего клипа.

Исчезает вдали основательный пласт

Общих мыслей и общих мелодий.

Окончательно лопнул неискренний траст,

Сгиньте в рабстве, нам жить на свободе!

Примечание: «Никогда мы не будем братьями» – название и первая строка одноименного стихотворения украинской поэтессы Анастасии Дмитрук https://dmytruk.com.ua/nykohda-myi-ne-budem-bratyamy/

Автор статьи: Леонид Белкин