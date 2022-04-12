У Міноборони Великої Британії переконані, що план Росії у війні проти України провалюється

Про це британське відомство повідомляє в twitter.

Зокрема, зазначається, що під час бойових дій щонайменше шість російських генералів було убито, а російські солдати зраджують і атакують своїх командирів.

При цьому в оборонному відомстві нагадали, що 2 тис. 151 одиниця російської військової техніки, артилерійської зброї і повітряних апаратів було пошкоджено, покинуто, знищено або захоплено, що втричі перевищує аналогічні показники втрат Збройних сил України.

«Російські підрозділи зазнають значних втрат і були змушені повернутись у Білорусь та Росію для реорганізації й відновлення запасів. Ще російські військові випадково збили власний повітряний апарат», — йдеться в повідомленні.

Водночас звертається увага, що офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков стверджує, що «спеціальна військова операція йде суворо відповідно до затвердженого плану».

У цьому зв’язку в британському Міноборони запитують: «Чи це дійсно план?» І закликали Росію припинити війну в Україні.