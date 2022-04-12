Найближчі 2-3 тижні бойові дії в Україні будуть посилюватися, – британська розвідка

Окупанти продовжують зосереджуватися на донецькому і луганському напрямку, найближчі 2-3 тижні бої будуть посилюватися
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки у Twitter.
«Бої на сході України будуть посилюватися протягом наступних двох-трьох тижнів, оскільки Росія продовжує переформатовувати свої зусилля», – йдеться у повідомленні.
Росія зосереджуватиметься на атаках українських позицій на донецькому і луганському напрямках з подальшими боями в районі Херсона і Миколаєва, відновлюється наступ на Краматорськ.
Крім того, окупанти продовжують виходити з Білорусі, щоб передислокуватись для підтримки операцій на Сході України.
Leave a Reply